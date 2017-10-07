Сингапур работает над легализацией биткоитна

Центральный банковский орган Сингапура работает над созданием нормативной базы для платежей в криптовалютах

Центральный банковский орган страны работает над созданием нормативной базы для биткойн-платежей и платежей и других криптовалютах, чтобы исключить злоупотребления в области отмывания денег и использовании в финансировании терроризма, пишет CoinDesk.

"Виртуальные валюты могут выходить за рамки средств платежа и превращаться в токены второго поколения, представляющие такие преимущества, как принадлежность к активам, например, акция или облигационный сертификат. Это финансовая деятельность, которая подпадает под нормативную базу MAS", - говорит министр валютного управления Сингапура (MAS) Тарман Шанмугаратнам.

Он уточнил, хотя МАС "контролирует "криптоконверсии, такие как биткойн и эфир", он не намерен их регулировать. Однако некоторые периферийные действия потребуют правовой основы, сказал он.

Министр также сказал, что объем торговли криптовалютами в Сингапуре относительно невелик. Только около 20 сингапурских ритейлеров принимают биткоин, согласно данным центрального банка.

Как сообщалось, Сингапур перевел банковскую систему на блокчейн.

Читайте также: Малайзия создаст правила обращения криптовалют

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.