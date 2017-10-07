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Сингапур работает над легализацией биткоитна

07.10.2017 17:30
Центральный банковский орган Сингапура работает над созданием нормативной базы для платежей в криптовалютах
Фото – themalaymailonline.com

Центральный банковский орган страны работает над созданием нормативной базы для биткойн-платежей и платежей и других криптовалютах, чтобы исключить злоупотребления в области отмывания денег и использовании в финансировании терроризма, пишет CoinDesk.

"Виртуальные валюты могут выходить за рамки средств платежа и превращаться в токены второго поколения, представляющие такие преимущества, как принадлежность к активам, например, акция или облигационный сертификат. Это финансовая деятельность, которая подпадает под нормативную базу MAS", - говорит министр валютного управления Сингапура (MAS) Тарман Шанмугаратнам.

Он уточнил, хотя МАС "контролирует "криптоконверсии, такие как биткойн и эфир", он не намерен их регулировать. Однако некоторые периферийные действия потребуют правовой основы, сказал он.

Министр также сказал, что объем торговли криптовалютами в Сингапуре относительно невелик. Только около 20 сингапурских ритейлеров принимают биткоин, согласно данным центрального банка.

Как сообщалось, Сингапур перевел банковскую систему на блокчейн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, центральные банки, платежи криптовалютой, криптовалюта bitcoin, Сингапур
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