Сингапур работает над легализацией биткоитна
Центральный банковский орган страны работает над созданием нормативной базы для биткойн-платежей и платежей и других криптовалютах, чтобы исключить злоупотребления в области отмывания денег и использовании в финансировании терроризма, пишет CoinDesk.
"Виртуальные валюты могут выходить за рамки средств платежа и превращаться в токены второго поколения, представляющие такие преимущества, как принадлежность к активам, например, акция или облигационный сертификат. Это финансовая деятельность, которая подпадает под нормативную базу MAS", - говорит министр валютного управления Сингапура (MAS) Тарман Шанмугаратнам.
Он уточнил, хотя МАС "контролирует "криптоконверсии, такие как биткойн и эфир", он не намерен их регулировать. Однако некоторые периферийные действия потребуют правовой основы, сказал он.
Министр также сказал, что объем торговли криптовалютами в Сингапуре относительно невелик. Только около 20 сингапурских ритейлеров принимают биткоин, согласно данным центрального банка.
Как сообщалось, Сингапур перевел банковскую систему на блокчейн.
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