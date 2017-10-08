В НБУ рассказали о принципах криптовалютного обращения в Украине

Национальный банк рассматривает опыт зарубежных стран при разработке регуляторной базы для обращения криптовалют

Разрабатывая регулирующий законопроект для обращения криптовалют в Украине, центральный банк страны будет отталкиваться от опыта зарубежных коллег, пишет Lb.ua.

"Там же тоже нет единого мнения. Выводы разнятся, каждая страна по-разному относится. Кто-то запрещает, кто-то регулирует, кто-то вообще не регулирует. Определения даются тоже абсолютно разные, начиная от товара и заканчивая инвестиционным активом, нематериальным активом. Кто-то называет деньгами, кто-то средством платежа, кто-то средством расчетов", - сообщил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

Он добавил, что НБУ в первую очередь отслеживает работу Европейских банков в этом направлении.

"То есть вариантов много. Мы на них смотрим, мы их анализируем, мы следим за тем, что ближе всего, - за позицией европейских регуляторов", - заявил Бахтари.

Ранее сообщалось, что Финансовый комитет Верховной Рады приступил к разработке законопроекта о статусе и принципах обращения криптовалют.

В то же время, в Центральном банке ЕС заявили, что не обладают полномочиями для регулирования криптовалют.

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