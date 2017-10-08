В НБУ рассказали о принципах криптовалютного обращения в Украине
Разрабатывая регулирующий законопроект для обращения криптовалют в Украине, центральный банк страны будет отталкиваться от опыта зарубежных коллег, пишет Lb.ua.
"Там же тоже нет единого мнения. Выводы разнятся, каждая страна по-разному относится. Кто-то запрещает, кто-то регулирует, кто-то вообще не регулирует. Определения даются тоже абсолютно разные, начиная от товара и заканчивая инвестиционным активом, нематериальным активом. Кто-то называет деньгами, кто-то средством платежа, кто-то средством расчетов", - сообщил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.
Он добавил, что НБУ в первую очередь отслеживает работу Европейских банков в этом направлении.
"То есть вариантов много. Мы на них смотрим, мы их анализируем, мы следим за тем, что ближе всего, - за позицией европейских регуляторов", - заявил Бахтари.
Ранее сообщалось, что Финансовый комитет Верховной Рады приступил к разработке законопроекта о статусе и принципах обращения криптовалют.
В то же время, в Центральном банке ЕС заявили, что не обладают полномочиями для регулирования криптовалют.
Читайте также: Малайзия создаст правила обращения криптовалют
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- В НБУ рассказали о принципах криптовалютного обращения в Украине 12:50
- Кристин Лагард отказалась покупать биткоин из-за высокой цены 08:55
- Сингапур работает над легализацией биткоитна 17:30
- Блокчейн стартап Power Ledger на ICO собрал $34 миллиона 18:06
- В BlackRock не видят смысла привязывать инвестфонды к биткоину 16:19
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
- Швейцарский вуз будет принимать плату за обучение в биткоинах 14:03
- В НБУ рассказали о принципах криптовалютного обращения в Украине 12:50
- Кристин Лагард отказалась покупать биткоин из-за высокой цены 08:55
- Сингапур работает над легализацией биткоитна вчера 17:30
- Блокчейн стартап Power Ledger на ICO собрал $34 миллиона 06.10.17 18:06