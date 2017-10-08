Швейцарский вуз будет принимать плату за обучение в биткоинах

Обучение в Университете прикладных наук, расположенном в Люцерне, можно будет оплатить биткоинами

Студенты швейцарского Университет прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить учебу криптовалютой биткоин. Об этом сообщает Insider.Pro.



В университете активно изучается технология блокчейна, что и способствовало решению о приеме платежей в биткоинах



Про­цес­синг будет осу­ществ­лять стар­тап Bitcoin Suisse. Он возь­мет на себя риски, свя­зан­ные с ко­ле­ба­ни­я­ми курса крип­то­ва­лю­ты. Пла­те­жи в бит­ко­и­не будут кон­вер­ти­ро­вать­ся в швейцарский франк каж­дую неде­лю или еже­днев­но, при до­сти­же­нии по­ро­га в 10 тыс. фран­ков. Ко­мис­сия со­ста­вит 1%.



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