Швейцарский вуз будет принимать плату за обучение в биткоинах
Студенты швейцарского Университет прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить учебу криптовалютой биткоин. Об этом сообщает Insider.Pro.
В университете активно изучается технология блокчейна, что и способствовало решению о приеме платежей в биткоинах
Процессинг будет осуществлять стартап Bitcoin Suisse. Он возьмет на себя риски, связанные с колебаниями курса криптовалюты. Платежи в биткоине будут конвертироваться в швейцарский франк каждую неделю или ежедневно, при достижении порога в 10 тыс. франков. Комиссия составит 1%.
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