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Fundstrat Global Advisors запускает пять криптовалютных индексов

09.10.2017 08:47
Компания Fundstrat Global Advisors разработала пять индексов для различных по своей ликвидности криптовалют
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Финансовый стратег компании Fundstrat Global Advisors Том Ли разработал пять индексов по динамике различных по своей ликвидности криптовалют, сообщил он в интервью CNBC.

Созданные индексы носят общее название FS Crypto FX. Они отслеживают в общей сложности 630 различных криптовалют, которые классифицированы по рыночной капитализации и объему торгов на пять групп:

- FS Crypto 10 - представляет топ-10 криптовалют по рыночной капитализации и включает биткоин, Ethereum, Ripple, Litecoin, DASH, IOTA, Monero и т. д.;

- FS Crypto 40 - включает криптовалюты, которые по показателям капитализации и ликвидности занимают места с 11-го по 50-е;

- FS Crypto 250 - отслеживает криптовалюты, занимающие с 51-го по 300-е места по капитализации и ликвидности и включает такие цифровые валюты, как BitcoinDark, Singular DTV, FirstCoin и т. д.;

- FS Crypto 300 - отслеживает динамику 300 наиболее популярных и ликвидных криптовалют;

- FS Crypto Aggregate - представляет 630 криптовалют.

Разработанный алгоритм позволит оценивать удельный вес отдельных криптовалют в каждом из индексов. При этом состав индексов будет пересматриваться ежеквартально.

По мнению Ли, индексы будут выполнять функцию, аналогичную той, что выполняет S&P 500 для определения текущего состояния рынка ценных бумаг.

Он также выразил уверенность, что создание подобных индексов свидетельствует о развитии рынка и растущем интересе к нему со стороны институциональных инвесторов. Напоследок Ли отметил, что даже 2% криптовалют позволяет на 2,29% повысить доходность традиционного инвестиционного портфеле ценных бумаг, состоящего преимущественно из акций и облигаций.

Как сообщалось, Федеральный резерв США рассматривает возможность лицензирования криптовалютных бирж.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптовалюта биткоин, криптовалютная биржа, криптовалюта bitcoin, криптовалютне биржевые индексы
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