Fundstrat Global Advisors запускает пять криптовалютных индексов

Компания Fundstrat Global Advisors разработала пять индексов для различных по своей ликвидности криптовалют

Финансовый стратег компании Fundstrat Global Advisors Том Ли разработал пять индексов по динамике различных по своей ликвидности криптовалют, сообщил он в интервью CNBC.

Созданные индексы носят общее название FS Crypto FX. Они отслеживают в общей сложности 630 различных криптовалют, которые классифицированы по рыночной капитализации и объему торгов на пять групп:

- FS Crypto 10 - представляет топ-10 криптовалют по рыночной капитализации и включает биткоин, Ethereum, Ripple, Litecoin, DASH, IOTA, Monero и т. д.;

- FS Crypto 40 - включает криптовалюты, которые по показателям капитализации и ликвидности занимают места с 11-го по 50-е;

- FS Crypto 250 - отслеживает криптовалюты, занимающие с 51-го по 300-е места по капитализации и ликвидности и включает такие цифровые валюты, как BitcoinDark, Singular DTV, FirstCoin и т. д.;

- FS Crypto 300 - отслеживает динамику 300 наиболее популярных и ликвидных криптовалют;

- FS Crypto Aggregate - представляет 630 криптовалют.

Разработанный алгоритм позволит оценивать удельный вес отдельных криптовалют в каждом из индексов. При этом состав индексов будет пересматриваться ежеквартально.

По мнению Ли, индексы будут выполнять функцию, аналогичную той, что выполняет S&P 500 для определения текущего состояния рынка ценных бумаг.

Он также выразил уверенность, что создание подобных индексов свидетельствует о развитии рынка и растущем интересе к нему со стороны институциональных инвесторов. Напоследок Ли отметил, что даже 2% криптовалют позволяет на 2,29% повысить доходность традиционного инвестиционного портфеле ценных бумаг, состоящего преимущественно из акций и облигаций.

Как сообщалось, Федеральный резерв США рассматривает возможность лицензирования криптовалютных бирж.

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