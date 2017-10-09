Bitfinex сделала важное заявление по разделению биткоина
Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира - гонконгская Bitfinex уведомила пользователей, что не будет выступать в поддержку той или иной версии биткоина в следствие хардфорка Segwit2x.
Руководство Bitfinex приняло решение предоставить пользователям доступ к обоим цифровым активам. То есть, пользователи получат эквивалентное количество соответствующих альтернативных токенов.
По мнению представителей Bitfinex, вероятность активации предложения Segwit2x высока. Если хардфорк состоится, торговые операции приостанавливаться не будут - все рынки продолжат работать в режиме 24/7/365. Текущая версия биткоина останется под привычным для всех тикером BTC. Что касается полученной в результате хардфорка альтернативы биткоина, то ей будет присвоен тикер B2X.
В целях обеспечения сохранности средств клиентов, в период хардфорка Bitfinex приостановит возможности депонирования и вывода как BTC, так и B2X. По мнению администрации торговой площадки, эти ограничения продлятся не менее 24 часов.
Напомним, что 1 августа в результате хардфорка биткоин разделился на две валюты.
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