Серверы Amazon использовались для скрытой добычи биткоина
Облачные серверы Amazon Web Services (AWS) были взломаны хакерами с целью использования их вычислительных мощностей для майнинга биткоинов после того, как стало известно, что консоли администраторов не защищены паролями, сообщает Business Insider.
"Проведение более углубленного анализа позволило выявить, что один из контейнеров Kubernetes был использован хакерами для запуска команды, позволяющей добывать криптовалюту. Фактически хакеры использовали паразитического бота, который выполнял вредоносную деятельность в интернете", - говорится в отчете RedLock, занимающейся предотвращением киберпреступлений.
Чаще всего хакеры взламывают корпоративные сервера, чтобы украсть данные с целью получения выкупа или продажи конкурентам. Теперь, в основном, хакеры просто эксплуатируют дорогостоящие вычислительные мощности облачных серверов.
Ранее, 16 сентября, с подобной ситуацией столкнулись пользователи крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay. При посещении сайта у них резко увеличивалась нагрузка на процессор. Создатели трекера тестировали вшитый в сайт скрипт для майнинга криптовалюты Monero.
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