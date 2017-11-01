США изучают варианты перевода управления электросетями в блокчейн

Исследовательская лаборатория правительства США изучает пути применения блокчейна в развитии электросетей и других способов передачи электроэнергии

Исследовательская лаборатория Министерства энергетики США объявила, что занимается исследованиями в области применения блокчейна в управлении электрическими сетями следующего поколения.

Как пояснил менеджер Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) Карл Имхофф "блокчейн может быть использован для модернизации сети, способствовать развитию распределенных систем генерации и хранения электроэнергии и помогать в создании новых рынков".

Потенциал технологии распределенного реестра в модернизации энергетических систем в настоящее время изучается как стартапами, так и компаниями по всему миру. Децентрализованная сущность блокчейна предлагает новый способ распространения и финансирования источников энергии.

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Напомним, что Евросоюз увеличивает финансирование двух рабочих блокчейн-групп, чтобы за три года организовать бесплатный Wi-Fi на всей территории Союза.

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