Осеннее ралли. Как изменится цена биткоина

Что такое SegWit2x, или что произойдет с биткоином в ноябре

Криптосообщество всегда болезненно относилось к любым обновлениям в сети первой криптовалюты, придерживаясь главного правила - "Работает? Не трогай!". Но биткоин уже давно достиг технологического потолка развития. Именно это и провоцирует необходимость обновлений.



Обновление SegWit (Segregated Witness) было принято еще в летом. Само по себе обновление вызвало ожесточенные споры вокруг вариантов применения, вплоть до того нужно ли оно было вообще. Чтобы прийти к единому знаменателю, в Нью-Йорке в мае этого года крупнейшие представители биткоин-сообщества подписали та называемый меморандум - Нью-Йоркское соглашение (New York Agreement - NYA).



Первоначальный SegWit представляет собой технологическое решение программной части блокчейна биткоина для увеличения его пропускной способности. Иными словами, это обновление, которое позволит биткоину быть более быстрым и надежным в качестве платежного средства.

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Первоначальный SegWit можно назвать софтфорком (softfork), то есть обратно-совместимым. в этом случае сохраняется возможность отказаться от SegWit, если окажется что он не сработал. Чего не скажешь о SegWit2x. Согласно плану форка SegWit2x результат был бы необратимым.



Я уже объяснял, что такое хард- и софтфорк. Давайте попытаемся разобраться, почему события вокруг SegWit2x вызывают так много споров.



В числе сторонников SegWit2x те, кто в результате обновления получит дополнительные преимущества. Противники 2х выступают более сдержано и взывают к разуму, приводя весомые аргументы и доводы.



Таким образом, крупные игроки делают громкие заявления, а рядовые пользователи, не разбираясь в теме, принимают ту или иную позицию исходя из подачи аргументов. Именно за умы (голоса) вот этих непонимающих дилетантов сейчас и происходит борьба. Очень похоже на большую политику, и пострадают от этого, как обычно, простые пользователи!



Трейдерский интерес



На фоне стремительного взлета котировок других криптовалют, вроде Ethereum, Dash, Waves, криптотрейдеры вкладывали свои биткоины в альткоины. Сейчас ситуация поменялась. Они стараются их как можно выгоднее продать, чтоб купить биткоины, полученные в результатет форков.



Конечно же, никто не будет разбираться, где и какая монета лучше, а просто начнут продавать одну в пользу другой, получая мгновенную прибыль. Так было раньше с форком Bitcoin Cash, затем - с Bitcoin Gold. Должно сработать и в третий раз, не так ли?



Есть одно маленькое "но" - предыдущий опыт указывает игрокам, куда ринется большинство.



Как заработать на очевидном движении рынка?



В торговле криптовалютами доля любительского трейдинга очень велика - около половины. Однако за последние несколько месяцев несколько отчаянных фондов все же решили вложить часть своих капиталов в классический биткоин. Их называют "китами".



Если "киты" видят, что дилетанты не только продают альткоины, покупая биткоин, но и тратят несметное количество обычных денег, покупая цифровое золото, в ожидании сказочных богатств, то на лицо очевидный "бычий" тренд.



Пока рост продолжается - все довольны, однако каждый трейдер должен знать, что за резкими взлетами следует коррекция. В отличие от "бытовых" трейдеров, "киты" это знают. В их задачи входит не только заработать как можно больше, но и максимально снизить собственные риски, показав положительные результаты руководству.

Оптимальноем решение в данной ситуации - закрепить успехи и не участвовать в погоне за дополнительной прибылью, остановившись за пару дней до дня Х.

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Нестабильность рынка лучше переждать с наиболее стабильным активом. Поэтому за несколько дней до хардфорка SegWit2x, "киты" начали бы исход из биткоина назад в альткоины или доллар США. Но последние заявления сторонников SegWit2x указывают, что хардфорка не произойдет по причине нежелания раскола сети и сообщества на два противоборствующих лагеря.

Тем не менее, это похоже на надвигающукюся коррекцию биткоина. По всей видимости, откат может быть глубоким - около 30% от текущего уровня.



Самым предпочтительным вариантом хеджирования рисков, на мой взгляд, станет покупка альткоинов. Фиксировать доход в отношении доллара/евро/йены - значит буквально выйти из гонки, показать слабость и отдать дополнительные барыши владельцам альткоинов.



Таким образом, стратегия текущего момента изменится в пользу альткоинов. Переждать коррекцию будет не только самым спокойным решением, но и наиболее прибыльным.



Вероятно, биткоин подешевеет до $5000 или даже ниже. Череда религиозных праздников погрузит первую криптовалюты в глубокий анабиоз. Зима - время альткоинов.



В этот период можно будет хорошо оценить, какие криптовалюты действительно чего-то стоят, а какие умрут, так и не возродившись после осеннего биткоин-ралли. О других токенах и их росте даже не идет речи.



Рынок криптовалют еще крайне молод и ожидать адекватного поведения от малоопытных трейдеров пока не приходится. "Стадный инвестор" будет вести себя исходя из правила "бездействие равносильно убыткам".



Для тех, кто хочет получить свою премию от игры в риск, но не знает, как это сделать, я бы рекомендовал неустанно следить за развитием событий на рынке и включать собственные аналитические способности. Помните, что лучше недополученная прибыль, чем зафиксированные убытки.

Кир Келевра, независимый криптотрейдер

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