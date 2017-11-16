Курс биткоина в Зимбабве из-за переворота подскочил до $13,5 тыс.

Стоимость биткоина на криптовалютной бирже Зимбабве вдвое превысила его курс на международном рынке

Курс биткоина к доллару США в Зимбабве к 15 ноября вырос до $13499 после военного переворота в стране. Это - почти вдвое выше курса биткоина на международном рынке ($7225), сообщает Интерфакс.

Спрос на биткоины в Зимбабве очень высок из-за отсутствия в стране собственной валюты. За последние 30 дней объем транзакций с биткоином на местной криптовалютной бирже Golix превысил $1 млн, тогда как по итогам всего 2016 г. он составил $100 тыс.

В Зимбабве в качестве законного платежного средства принимаются, в частности, доллар США и южноафриканский рэнд.

Страна отказалась от собственной валюты - зимбабвийского доллара - в 2009 г. из-за обесценившей его гиперинфляции.

Криптовалютная биржа Golix в Зимбабве функционирует с 2014 г., и ее деятельность не регулируется государством. Помимо биткоина, здесь проводятся операции и с другими криптовалютами, в том числе bitcoin cash.

Как сообщалось, на улицах столицы Зимбабве Хараре накануне появились военные машины и вооруженные солдаты, была захвачена штаб-квартира национальной телекомпании Зимбабве ZBC. Военные заявили в телевизионном обращении, что намерены восстановить стабильность в стране, и гарантируют безопасность 93-летнего Мугабе и его семьи.

На прошлой неделе президент Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Мугабе на посту главы государства.

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