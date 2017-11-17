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Курс Bitcoin установил новый рекорд

17.11.2017 11:20
Курс криптовалюты впервые превысил $8 тыс. Но рекорд этот продержался весьма недолго и был зафиксирован лишь биржей Bitfine
Фото - iStock/Global Images Ukraine

В ночь с четверга на пятницу курс Bitcoin установил новый рекорд, впервые превысив $8 тыс. Рекорд продержался недолго и был зафиксирован лишь биржей Bitfinex, сообщает itc.ua.

На других популярных биржах, отслеживающих курсы криптовалют, (CoinDesk и CoinMarketCap) курс Bitcoin вплотную подобрался к отметке $8 тыс.

Сейчас курс составляет около $7660 за одну криптомонету и пока пребывает в нисходящей тенденции.

В начале недели курс криптовалюты Bitcoin резко обвалился на 30% по сравнению с предыдущим историческим максимумом, зафиксированным в среду, 8 ноября.

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Нынешние резкие колебания курса биткоина связывают с повышенным вниманием регуляторов разных стран и интересом к ней со стороны банков и инвестиционных фондов.

С начала текущего года цена биткоина выросла примерно в восемь раз.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Bitcoin, криптовалюта, криптобиржа
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