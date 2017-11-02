Курс биткоина преодолел отметку в $7000

Самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 7,1% до $7045,46

Курс биткоина впервые превысил $7 тыс. На торгах в четверг самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 7,1% до $7045,46, сообщает Bloomberg.

Рост курса был вызван новостью о том, что чикагский биржевой оператор CME Group хочет создать фьючерсы на биткоин. Запустить торги планируется до конца года.

Издание отмечает, что если инициатива будет одобрена регуляторами, криптовалюта фактически будет признана традиционным инструментом на финансовых рынках.

С начала года стоимость криптовалюты увеличилась на 640%, а капитализация биткоина превысила $100 млрд.

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