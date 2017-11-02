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НКЦБФР раскритиковала законопроекты о криптовалютах

02.11.2017 15:35
Регулятор не поддерживает жесткое регулирование криптовалют и настаивает на доработке законопроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не может поддержать в текущей редакции законопроекты "Об обращении криптовалют в Украине (№7183 от 06.10.2017) и "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (№7183-1 от 10.10.2017). Об этом сказано в сообщении комиссии.

В ведомстве настаивают на их доработке, учитывая ряд замечаний. В комиссии отмечают, что использование термина "криптовалюта" в законодательстве является неоправданным, поскольку по своей сути это понятие является результатом финансового инжиниринга и не является "валютой", в связи с этим считает более целесообразным употребление термина "криптоединица".

В НКЦБФР заявляют, что правовой статус "криптовалюта" в развитых странах отличается, и обычно, криптовалюта рассматривается как финансовый инструмент, инвестиционный актив или товар. Именно такое определение регулятор видит наиболее приемлемым.

Комиссия также считает нецелесообразным предложенное законопроектами жесткое регулирование, поскольку на данном этапе (глобальной неопределенности в вопросе регулирования рынка криптовалют) регулирование должно происходить на основе принципов и заключаться во введении общей правовой "легализации" финансовым регулятором конкретной криптоединицы, исходя из характера и количества сторон операций, которые с ней осуществляются, системы ее учета, и тому подобное.

Напомним, Совет НБУ призвал регуляторов финансового рынка определиться с правовым статусом криптовалют в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НКЦБФР, криптовалюта
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