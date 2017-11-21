Bitcoin торгуется выше $8 тыс.

По состоянию на 9:07 по Киеву курс составляет около $8,077 за одну криптомонету, но пребывает в нисходящей тенденции

В конце минувшей недели курс Bitcoin установил новый рекорд, впервые превысив $8 тыс. Рекорд продержался недолго и был зафиксирован лишь биржей Bitfinex. Накануне курс самой популярной криптовалюты снова вырос до этой отметки.

По состоянию на 9:07 по Киеву курс составляет около $8,077 за одну криптомонету, но пребывает в нисходящей тенденции, свидетельствуют данные Coindesk.

На прошлой неделе курс криптовалюты Bitcoin резко обвалился на 30% по сравнению с предыдущим историческим максимумом, зафиксированным 8 ноября.

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Нынешние резкие колебания курса биткоина связывают с повышенным вниманием регуляторов разных стран и интересом к ней со стороны банков и инвестиционных фондов.

С начала текущего года цена биткоина выросла примерно в восемь раз.

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