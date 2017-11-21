Хакеры украли $30 млн из криптокошелька Tether Treasury

Неизвестный хакер взломал кошелек Tether Treasury и похитил $30,95 млн в токенизированных долларах

Создатели токенизированных долларов Tether опубликовали сообщение, в котором объявили о крупной хакерской атаке, сообщает ЭП.

По их словам, неизвестный хакер взломал кошелек Tether Treasury и похитил $30,95 млн в токенизированных долларах. 19 ноября эти средства были отправлены на неавторизованный биткоин-адрес.

Представители Tether отметили, что не позволят выкупить похищенные токены, и сейчас пытаются вернуть их, чтобы активы не "уплыли" в глобальную экосистему.

Также опубликован адрес, на котором хакер в данный момент хранит украденные средства, пользователям настоятельно рекомендуется не принимать с него токены - они уже помечены в системе, поэтому погасить их не получится.

Кроме того, разработчики временно заморозили бэк-энд кошелек Tether.to и выкладывают в сеть новые версии программного обеспечения для обменников, кошельков и других интеграторов - Omni Core.

Также утверждается, что на выпуск Tether атака никак не повлияла - оставшиеся токены полностью подкреплены активами из резерва.

В ответ на объявление некоторые криптовалютные биржи, на которых представлен Tether, объявили о приостановке торгов этим токеном.

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