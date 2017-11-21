 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.50  26.75   EUR:  31.08  31.56
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Хакеры украли $30 млн из криптокошелька Tether Treasury

21.11.2017 10:50
Неизвестный хакер взломал кошелек Tether Treasury и похитил $30,95 млн в токенизированных долларах

Создатели токенизированных долларов Tether опубликовали сообщение, в котором объявили о крупной хакерской атаке, сообщает ЭП.

По их словам, неизвестный хакер взломал кошелек Tether Treasury и похитил $30,95 млн в токенизированных долларах. 19 ноября эти средства были отправлены на неавторизованный биткоин-адрес.

Представители Tether отметили, что не позволят выкупить похищенные токены, и сейчас пытаются вернуть их, чтобы активы не "уплыли" в глобальную экосистему.

Также опубликован адрес, на котором хакер в данный момент хранит украденные средства, пользователям настоятельно рекомендуется не принимать с него токены - они уже помечены в системе, поэтому погасить их не получится.

Кроме того, разработчики временно заморозили бэк-энд кошелек Tether.to и выкладывают в сеть новые версии программного обеспечения для обменников, кошельков и других интеграторов - Omni Core.

Также утверждается, что на выпуск Tether атака никак не повлияла - оставшиеся токены полностью подкреплены активами из резерва.

В ответ на объявление некоторые криптовалютные биржи, на которых представлен Tether, объявили о приостановке торгов этим токеном.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, токены, хакеры
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров