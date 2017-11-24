Хардфорк состоялся: от биткоина отделился Bitcoin Diamond

В сети биткоина состоялся успешный хардфорк Bitcoin Diamond

Сегодня, 24 ноября, в сети биткоина состоялся хардфорк Bitcoin Diamond, инициаторами которого стала группа анонимных разработчиков. Об этом сообщает ForkLog.

Хардфорк состоялся на блоке 495866 и новую криптовалюту уже поддерживает 28 бирж, включая OKEx, CEX.com и другие относительно небольшие и малоизвестные торговые площадки. Криптовалюта торгуется под тикером BCD.

Личности разработчиков Bitcoin Diamond не раскрываются, однако известно, что их всего трое: EVEY, 007 и еще один человек, который не раскрыл даже псевдоним.

Bitcoin Diamond не имеет страницы на GitHub и ранее ни одна торговая площадка не добавляла фьючерсы на новый форк, но создатели обещали разместить код в открытый доступ после хардфорка.

По словам разработчиков, от первой криптовалюты Bitcoin Diamond отличается увеличенным в десять раз максимальным объемом эмиссии, размером блока в 8 Мб, а также другим алгоритмом майнинга (оптимизированный X13; рассчитан на GPU). Также на сайте проекта указано, что в Bitcoin Diamond реализована защита от повторного воспроизведения и поддержка SegWit.

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В связи с запретом ICO китайскими властями, многие разработчики рассматривают создание форков биткоина в качестве новой модели привлечения средств, пользуясь известностью оригинального биткоина и желанием его держателей получить соответствующее количество новых монет.

Как сообщалось, 1 августа 2017г. биткоин разделился на две криптовалюты: был создан Bitcoin Cash.

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