Курс украинской криптовалюты Karbowanec вырос до $2
Курс украинской криптовалюты Karbowanec вырос до отметки $2, но сейчас откатился до $1,79. Об этом свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap.
Как сообщает ITC, к концу года Karbowanec добавят на украинскую биржу kuna.io и в криптоматы Cryptomat что должно облегчить покупку валюты.
Karbowanec запустили 30 мая 2016 года. Криптовалюта основана на протоколе CryptoNote без премайна. Сейчас самой известной криптовалютой на этом протоколе является Monero.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
- Курс украинской криптовалюты Karbowanec вырос до $2 18:51
- Порошенко договорился с ЕС о выделении новой финпомощи Украине 18:09
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,87/26,90 17:48
- НБУ запретил работать крупнейшей сети обменников 17:35
- ICU продаст ценные бумаги 11 эмитентов на балансе пяти банков 17:23