Курс украинской криптовалюты Karbowanec вырос до $2

Курс украинской криптовалюты Karbowanec вырос до отметки $2, а затем снизился до $1,8

Курс украинской криптовалюты Karbowanec вырос до отметки $2, но сейчас откатился до $1,79. Об этом свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap.



Как сообщает ITC, к концу года Karbowanec добавят на украинскую биржу kuna.io и в криптоматы Cryptomat что должно облегчить покупку валюты.



Karbowanec запустили 30 мая 2016 года. Криптовалюта основана на протоколе CryptoNote без премайна. Сейчас самой известной криптовалютой на этом протоколе является Monero.



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