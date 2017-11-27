Курс Bitcoin взял новую высоту

27 ноября по состоянию на 08:36 биткоин торговался по $9,6 тыс.

26 ноября курс самой популярной криптовалюты Bitcoin превысил отметку в $9 тыс.

Как сообщается на сайте CoinDesk, 27 ноября по состоянию на 08:36 биткоин торговался по $9,6 тыс.

21 ноября биткоин преодолел отметку в $8 тыс.

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Нынешние резкие колебания курса биткоина связывают с повышенным вниманием регуляторов разных стран и интересом к ней со стороны банков и инвестиционных фондов.

С начала текущего года цена биткоина выросла в восемь раз.

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