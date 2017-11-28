Фридрих Поллак является признанным экспертом в банковской и финансовой отрасли, активно выступает в качестве эксперта по финтех-технологиям

На правах рекламы

Фридрих Поллак является признанным экспертом в банковской и финансовой отрасли, активно выступает в качестве эксперта по финтех-технологиям. Только за 2017 год Фридрих Поллак проконсультировал более 12 проектов в сфере финтех, которые успешно провели запуск на территории стран СНГ и Европы. Достаточно часто за консультациями к Фридриху Поллаку обращаются проекты в сфере блокчейн и криптовалют, о которых мы и решили провести диалог в рамках нашего интервью.

Фридрих Поллак, краткая биография: Дата рождения 2 июля 1980 года. Более 14 лет опыта на управляющих должностях в банковской отрасли. За свою карьеру Фридрих Поллак успел поработать в следующих банках: Правэкс Банк, Union Standart Bank. Фридрих Поллак является частым спикером на мероприятиях, посвященных финтех-сектору и новым банковским технологиям

Финансовые технологии (часто встречается термин "финтех") - обобщающий термин, который применяют для компаний, использующих передовые технологии на стыке финансов и ИТ. Активное развитие финтех отрасли началось в 2014 году и сейчас в мире насчитывается более 11 тысяч различных финтех-стартапов. Общий объем инвестиций в финтех сектор в 2016 году насчитывал более 17,5 млрд. долларов США. Наиболее массовыми сегментами применения финтех технологий являются банковские переводы и платежи, совокупный объем которых составил 500 млрд. долларов США. По прогнозам Фридриха Поллака в 2017 году эта цифра пробьет планку в 20 млрд.

Фридрих, здравствуйте. Как вы считаете какими будут ключевые тренды и наиболее перспективные направления реализации проектов финтех в 2018 году?

Фридрих Поллак: Сравнительно недавно такое влиятельное издание как Business Insider опубликовало список стартапов, на которые следует обратить внимание в 2018 году. Одним из интересных проектов в сфере финтех является Pindrop, основной функцией которого является противодействие различным аферистам и мошенникам. Сервис Pindrop помогает банковским и финансовым организациям бороться с мошенниками, распознавая их по более чем 100 различным параметрам. Также, очень интересным является решение финтех-стартапа Ripple, который позволяет применять финансовым организациям технологии блокчейн при трансакциях и таким образом работать без посредников. Если попытаться обобщить все тренды, которые будут доминантами в 2018 году, можно получить следующий условный список:



Чатботы нового поколения: Современные чатботы можно сравнить с развитием 3х-4х летнего ребенка. Однако, в связи с тем, что процесс обучения является беспрерырвным (боту не нужен отдых или отпуск), процесс эволюции чатботов является экспоненциальным, а не линейным. Можно ожидать в 2018 году принципиально новых "искуственных собеседников", которые гораздо лучше будут понимать интент диалога.



По мнению Фридриха Поллака чатботы позволяют увеличить участие проекта в коммуникации с потребителем без увеличения персонала, что не могут не оценить финансовые организации. Также, Фридрих Поллак отмечает, что по всем прогнозам инвестиции в чатботы уже в 2021 году превысят размер инвестиций в мобильные приложения.



Машинное обучение: в 2018 году банки начнут все более активно применять технологии машинного обучения и анализа больших массивов данных. В результате такой работы банки получат возможность более детально анализировать потребности своих клиентов и предлагать персональные банковские продукты.



Фридрих Поллак: на текущий момент применение машинного обучения и блокчейн в финтех проекте позволяет повысить стоимость проекта от двух до пяти раз.



Блокчейн: вскоре даже обыватели начнут различать блокчейн и биткойн. Банки начали реализовывать и поддерживать целый ряд блокчейн проектов (смотрите выше) и инициатив, которые позволят обезопасить хранение данных и сделать банковские экосистемы более защищенными от действий мошенников.



Расширенная реальность: технологии расширенной реальности идут вместе с возможностями распознавания лиц, что позволит в ближайшем будущем банками ликвидировать отделения не уменьшая степень персональной взаимодействии с клиентом.



По мнению Фридриха Поллака, уже в 2019-2020 годах клиент начнет взаимодействовать с финансовыми организациями с помощью VR, которые заменят офисы и отделения банков. Также, по прогнозу Фридриха Поллака появится новая специальность дизайнера пространств дополненной реальности.



Фридрих, если перейти от трендов финтеха к трендам криптовалют, как вы считаете, что будет происходить в 2018 году?

Фридрих Поллак: предлагаю оставить прогнозы по курсу криптовалют на 2018 год аналитикам, специализирующимся на этом направлении. Я вижу ключевой тренд в том, что оборот денег в криптовалютах достиг 155 млрд долларов США и при этом криптовалюты находятся на начальных этапах своего распространения. Криптоденьги еще не начали использовать в своей деятельности банковские и финансовые структуры. После того как банковский и финансовый сектор начнет использовать в своей работе криптовалюты, рынок ждет очередной виток стремительного роста.



По мнению Фридриха Поллака те платежные системы, которые начнут изменятся в сторону применения криптоденег, получат большую долю перспективного пирога криптовалют.

Как вы считаете, что ожидает блокчейн технологии в 2018 году, каким будет прогноз от Фридриха Поллака?



Фридрих Поллак: Считаю, что в 2018 году блокчейн начнет проникать не только в финансовую отрасль. Исследовательский институт блокчейна (Blockchain Research Institute) прогнозирует то, что блокчейн будет сравним с той цифровой революцией, которую произвело появление интернета. 2018 год может стать начальным этапом "санации" отрасли, когда некоторые блокчейн проекты будут закрываться или терпеть неудачи (прежде всего это касается тех проектов, которые начали расти сугубо благодаря хайпу вокруг блокчейна).



По мнению Фридриха Поллака технология блокчейн блокчейн будет сравнима с той цифровой революцией, которую произвело появление интернета.

Россия и некоторые другие страны начали развивать идею национальных криптовалют, как вы считает получат ли эти идеи развитие в 2018 году?

Фридрих Поллак: прежде всего нужно научится отличать национальные криптовалюты и привычную многим "крипту" как блокчейн, лайткойн и другие. Ключевой идеей национальной криптовалюты является то, что это такие же как и бумажные деньги, но существующие в электронном виде, защищенные с помощью блокчейн технологий. Национальную криптовалюту будет невозможно "майнить", это государственное платежное средство, основанное на технологиях блокчейн. Уверен в том, что многие национальные правительства оценят преимущества блокчейн технологий и начнут развивать эту идею.

http://blog.missionhs.org/