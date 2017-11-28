Курс биткоина в Южной Корее превысил $10 тысяч

Средняя цена на биткоин в Южной Корее за последние сутки достигла $10,5 тысяч

Цена на биткоин превысила $10 тысяч на нескольких криптовалютных биржах в Южной Корее. Об этом пишет Altcoin.



На Bithumb - крупнейшей в регионе бирже по объему торгов, средняя цена на биткоин за последние сутки составила $10,47 тыс. На биржах Coinone и Korbit криптовалюта торгуется на уровне 11,37 тыс. корейских вон ($10,5 тыс.) и 11,33 тыс. вон, соответственно.



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