Каждый пятый биткоин утерян навсегда – исследование

От 3 до 4 млн биткоинов исчезли из обращения навсегда, свидетельствуют данные исследования Chainalysis

От 2,78 млн до 3,79 млн биткоинов утеряно навсегда. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Chainalysis, о котором сообщает AIN.

Эти данные означают, что от 17% до 23% добытых на данный момент биткоинов исчезли. Больше всего биткоинов (2,55 млн) было утеряно из-за выведения их из обращения. Это те монеты, которые были добыты 2-7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым "холдерам".

Chainalysis также утверждает, что более 1 млн биткоинов, которые были связаны с предположительным создателем криптовалюты Сатоши Накамото, также исчезли навсегда.

Исследование Chainalysis, в отличие от других предположений об утерянных биткоинах, основано на подробном эмпирическом анализе блокчейна, где записываются все транзакции биткоинов.

Ранее сообщалось, что курс биткоина в Южной Корее превысил $10 тысяч.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.