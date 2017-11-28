 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.67  26.90   EUR:  31.58  32.14
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Каждый пятый биткоин утерян навсегда – исследование

28.11.2017 19:05
От 3 до 4 млн биткоинов исчезли из обращения навсегда, свидетельствуют данные исследования Chainalysis
Фото: iStock/Global Images Ukraine

От 2,78 млн до 3,79 млн биткоинов утеряно навсегда. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Chainalysis, о котором сообщает AIN.

Эти данные означают, что от 17% до 23% добытых на данный момент биткоинов исчезли. Больше всего биткоинов (2,55 млн) было утеряно из-за выведения их из обращения. Это те монеты, которые были добыты 2-7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым "холдерам". 

Chainalysis также утверждает, что более 1 млн биткоинов, которые были связаны с предположительным создателем криптовалюты Сатоши Накамото, также исчезли навсегда.

Исследование Chainalysis, в отличие от других предположений об утерянных биткоинах, основано на подробном эмпирическом анализе блокчейна, где записываются все транзакции биткоинов.

Ранее сообщалось, что курс биткоина в Южной Корее превысил $10 тысяч.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров