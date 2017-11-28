Каждый пятый биткоин утерян навсегда – исследование
От 2,78 млн до 3,79 млн биткоинов утеряно навсегда. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Chainalysis, о котором сообщает AIN.
Эти данные означают, что от 17% до 23% добытых на данный момент биткоинов исчезли. Больше всего биткоинов (2,55 млн) было утеряно из-за выведения их из обращения. Это те монеты, которые были добыты 2-7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым "холдерам".
Chainalysis также утверждает, что более 1 млн биткоинов, которые были связаны с предположительным создателем криптовалюты Сатоши Накамото, также исчезли навсегда.
Исследование Chainalysis, в отличие от других предположений об утерянных биткоинах, основано на подробном эмпирическом анализе блокчейна, где записываются все транзакции биткоинов.
Ранее сообщалось, что курс биткоина в Южной Корее превысил $10 тысяч.
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