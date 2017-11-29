Бегите от биткоина, как от чумы - инвестор Джек Богл

Основатель The Vanguard Group Джек Богл предостерег от выведения денег из традиционных рыночных активов ради покупки биткоинов

Легендарный американский инвестор, основатель группы Vanguard Джек Богл советует держаться подальше от биткоина и не выводить деньги из традиционных активов ради него. Об этом пишет Bloomberg.



"Бегите от биткоина, как от чумы. Я ясно выразился?", - ответил Богл на вопрос аудитории на пресс-конференции в Нью-Йорке.



"У биткоина нет нормы прибыли. У облигаций есть купон, у акций есть прибыль и дивиденды, у золота ничего нет. У биткоина же нет вообще никакой поддержки, кроме надежды, что когда-нибудь вы продадите его дороже, чем купили", - объяснил Богл.



Тем временем, курс биткоина сегодня превысил отметку $11 тысяч.



28 ноября курс биткоина впервые превысил $10 тыс. на торгах в Южной Корее.



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