Бегите от биткоина, как от чумы - инвестор Джек Богл
Легендарный американский инвестор, основатель группы Vanguard Джек Богл советует держаться подальше от биткоина и не выводить деньги из традиционных активов ради него. Об этом пишет Bloomberg.
"Бегите от биткоина, как от чумы. Я ясно выразился?", - ответил Богл на вопрос аудитории на пресс-конференции в Нью-Йорке.
"У биткоина нет нормы прибыли. У облигаций есть купон, у акций есть прибыль и дивиденды, у золота ничего нет. У биткоина же нет вообще никакой поддержки, кроме надежды, что когда-нибудь вы продадите его дороже, чем купили", - объяснил Богл.
Тем временем, курс биткоина сегодня превысил отметку $11 тысяч.
28 ноября курс биткоина впервые превысил $10 тыс. на торгах в Южной Корее.
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