Nasdaq готовится запустить фьючерсы на биткоин в 2018 году

Nasdaq планирует запустить торговлю фьючерсными контрактами на биткоин

Nasdaq, компания-оператор одноименной биржи, планирует запустить торговлю фьючерсными контрактами на биткоин в следующем году. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.



Если это произойдет, Nasdaq станет третьим американским оператором, предлагающим деривативные контракты на эту криптовалюту, отмечает издание.



Курс биткоина сегодня, 29 ноября, превысил отметку $11 тысяч.



28 ноября курс биткоина впервые превысил $10 тыс. на торгах в Южной Корее.



Легендарный американский инвестор, основатель группы Vanguard Джек Богл советует держаться подальше от биткоина и не выводить деньги из традиционных активов ради него.



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