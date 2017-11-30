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Курс биткоина обвалился на 20%

30.11.2017 09:28
По данным биржи CoinMarketCap, накануне курс Bitcoin падал с $11,3 до $9,3 тыс.
Фото - iStock/Global Images Ukraine

В ночь с 29 на 30 ноября курс биткоина обвалился почти на 20% - до $9,3 тыс., свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

При этом, к утру курс самой популярной криптовалюты в мире отыграл падение и уже к 8:20 по Киеву торговался на уровне $10,2 тыс.  

Вечером 29 ноября превысил отметку в $11 тыс. Максимальная стоимость криптовалюты составила $11,3.

28 ноября курс биткоина впервые превысил $10 тыс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптобиржа
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