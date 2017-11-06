Капитализация рынка криптовалют выросла до $202 млрд
Совокупная стоимость рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $202 млрд. Об этом сообщает CoinDesk.
В пятницу, 3 ноября, курс биткоина превысил $7,45 тыс. Сегодня эта криптовалюта торгуется около $7,3 тыс. За последние семь дней он подорожал на 27,2%.
CoinMarketCap отмечает, что рыночная капитализация биткоина выросла до $124 млрд.
Рост стоимости криптовалюты усилило заявление Чикагской товарной биржи о намерении начать торговлю фьючерсами на нее уже в ближайшие месяцы.
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