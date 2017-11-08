Цифровые миллионы. Как оценить успешность проекта на ICO

Чтобы заработать на крипторынке надо уметь отличить реальные проекты от мошенничества

Если вы счастливый владелец биткоинов или эфирок, то наверняка озадачены вопросом, как сохранить капитал. Можно взять управление криптовалютным портфелем в собственные руки. Но это нервная работа - придется весь день проводить перед монитором, вздрагивая от движения котировок или очередного заявления какого- нибудь чиновника.



Второй вариант - вкладывать в новые проекты. Сейчас есть токены на любой вкус - от финансовых проектов и денежных переводов до здравоохранения и медицины. Например, в индустрию медицинской марихуаны таким образом привлекли $36 млн.



Но высокая доходность и легкость привлечения значительных инвестиций, стали причиной появления сомнительных инвестиционных предложений, за которыми уже закрепилось название scam. По нашим данным, сейчас насчитывается 309 активных проекта, привлекающих средства на ICO. Чем отличаются реальные и прибыльные проекты от предложений, которые чреваты потерей ваших сбережений.



Творцы



Откладывая маркетинговую обертку, в первую очередь смотрим на команду. Это должны быть люди, которые разбираются в отрасли и объекте, которой они собираются токенизировать. Идеальным был бы опыт работы на руководящих должностях в аналогичной компании.



Не менее важно наличие в команде основных специалистов на подготовительном этапе. Если такие ключевые должности, как директор по маркетингу или глава отдела продаж вакантны на этапе создания бизнес-плана и white paper, то есть все основания сомневаться в осуществимости проекта.

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Но и здесь есть исключения - ошибаются все, даже опытные профессионалы. По словам Дэвида Коуэна, партнера старейшей инвестиционной компании Bessemer Venture, у него была возможность вложить деньги на раннем этапе развития PayPal, но его смутили дилетантская команда и проблемы с разрешением на работу у некоторых сотрудников. Уже через четыре года компанию, созданную "дилетантами", купил eBay за $1,5 млрд.



Здесь также можно вспомнить Ethereum. Глобальную криптовалютную платформу, оцениваемую сейчас в $30 млрд, основал бросивший учебу 19-летний студент. Вы бы доверили ему свои деньги?



Технология



Новый проект просто обязан обладать своей, уникальной технологией, которую можно монетизировать. В противном случае большинство инвесторов даже разговаривать не будут. Их не интересует еще одна компания, которая станет в один ряд с другими такими в одной рыночной нише.



Но в криптосфере оценить перспективы технологии зачастую не под силу даже профессионалу. Для примера, протокол платежных каналов Raiden, собирает деньги через ICO, а проект Decred уже осваивает полученные средства, разрабатывая систему обмена монетами между разными блокчейнами (atomic swap). Разобраться в сложной математике и криптографии, лежащей в основе этих разработок, могут немногие.

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Оценить перспективность технологий и время их внедрения намного проще. Правильным будет почитать, что пишут ведущие издания, посмотреть на конкурентов. Желательно также сходить на несколько тематических мероприятий, сейчас их проводят во всех крупных городах.



Выделив несколько разбирающихся в теме участников, предложите им обсудить интересные предложения. Потратив несколько часов на ужин, взамен вы получимте ценную информацию и возможность завязать контакты на будущее. Помните, что технологии - это магия, здесь ошибиться может каждый.



Концепция



Это самый "воздушный" момент, который оценить можно только интуитивно. Задайте себе вопрос - нравиться ли вам идея продукта? Мир станет лучше, если он будет реализован? Разрешите ли вы пользоваться этим продуктом свои детям? Выглядит ли проект достаточно безумно, чтобы быть инновационным, и вместе с тем реалистично, чтобы его хотелось создать?



Сейчас в мире происходит много чудных вещей. Например, мессенджер, где можно общаться только изображениями-мемами. На этом рынке потерпели неудачу такие гиганты как Google, WhatsApp, Viber и Telegram. Но проект The Memsenger уже сумел собрать на свою идею почти $500 000.



А Эдуардо Саверина, одного из основателей Facebook, большинство инвесторов даже не пускали на порог. Только стартовавший FB тогда считался абсолютно ненужным на рынке социальных сетей, где уже топтались Friendster и MySpace.



Токен



Любой проект, выходящий на ICO, стремиться продать вам токены. Покупка сопряжена с высоким риском. Токен - это не фишка игры в "Монополию", здесь нужны настоящие деньги. Поэтому финансовые регуляторы многих стран всерьез взялись за регулирование экономики криптовалют.



Многие компании после "бесед" с регуляторами просто закрываются. Например, судьба проекта Protostarr решилась после длинного телефонного разговора с представителями Комиссии по ценным бумагам США. Некоторым светят реальные тюремные сроки, а если речь идет о Китае, то можно говорить и о смертной казни.



Будем честными, значительное количество предложений на ICO вовсе не нуждаются в привлечении криптовалют через продажу токенов. Они скорее служат удобной ширмой, чтобы привлечь к себе внимание и дешево о привлечь капитал, уходя от реальной ответственности.

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Не бойтесь достучаться до руководителей компаний, в которые собираетесь инвестировать, и напрямую спросить - зачем вам токен и может ли проект полноценно существовать без него? А потом задайте этот вопрос консультанту, с которым ужинали, обсуждая технологии.



Главное правило, которому нужно следовать - оценивайте риски своих инвестиций. Здесь можно получить как тысячи процентов доходности, а можно полностью обнулиться, купив токены, которые не стоят даже комиссий за их перевод на ваш криптовалютный счет.



В этой игре предприниматель - это художник, который искренне верит, что рисует шедевр, равного которому не знает еще мировая культура. А вы невозмутимый критик, циничный вещатель рисков и неудобных вопросов, в чьих руках самое ценное - деньги на реализацию чьей-то мечты.



Решив вложиться в чьи-то токены, вы не должны сожалеть о возможных потерях в момент нажатия кнопки send со своего цифрового кошелька.

Юлия Спорыш, СЕО и co-founder CoinIndex.Agency

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