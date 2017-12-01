Операция "легализация". Каков статус криптовалют в Украине

Криптовалюты не запрещены, но и не разрешены. Какие риски для инвесторов несет неопределенный статус цифровых активов?

Регуляторы финансового рынка отказались признавать криптовалюты легальным денежным средством в Украине. НБУ, Нацкомфинуслуг и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пришли к общему выводу, что биткоины и другие разновидности цифровых валют не являются деньгами или любым другим официальным платежным средством. "Сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни валютой, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом", - говорится в совместном заявлении финансовых регуляторов.



Деятельность, связанная с операциями покупки, продажи или обмена криптовалют, несет множество рисков, предупреждают чиновники. "В украинском законодательстве нет четкого определения и признания криптовалют, не создана инфраструктура, а сам рынок отличается крайне высокой волатильностью", - говорит глава НКЦБФР Тимур Хромаев.



Чиновники продолжают выяснять, что такое криптовалюты, и не отказываются от намерений взять этот рынок под госконтроль в будущем. В августе 2017 года финансовые ведомства создали рабочую группу, в которую также вошли представители Минфина, Кабмина, Фискальной службы. Рабочая группа ищет возможности узаконить оборот криптовалют на территории Украины, но пока никаких решений нет. Для чего это властям? "Цель такого регулирования - защита прав потребителей, противодействие отмыванию средств, идентификация субъектов операций (финансовый мониторинг), налогообложение и декларирования доходов, - уточняет заместитель председателя правления НБУ Олег Чурий.



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Легализовать рынок криптовалют в Украине ранее пытались депутаты. В октябре в Верховной Раде зарегистрировали первый законопроект о криптовалютах. Авторы документа предлагали узаконить криптовалютные транзакции, а регулятором рынка назначить НБУ. В Нацбанке не хотят торопить события - большинство регуляторов мира, в том числе Европейский центробанк, пока крайне осторожно подходят к подобным законодательным инициативам. "Регулятором криптовалют не может быть Национальный банк. Внесение таких законопроектов в парламент преждевременно" - говорит Олег Чурий.



Разрешено все, что не запрещено



Пока чиновники определяются со статусом криптовалют в Украине, рынок виртуальных денег продолжает расти. В мире насчитывается около тысячи видов криптовалют, в Украине наибольшее распространение получили Bitcoin, BitcoinСash, Ethereum.



В украинском правовом поле пока действительно нет ни одного документа, который бы объяснял понятие "криптовалюта" и регулировал операции с ней. Юристы уверены, что несмотря на отсутствие специального законодательства, операции с криптовалютами и инвестиции в них не являются правонарушениями и не влекут за собой какие-либо юридические санкции.



"С одной стороны, согласно Гражданскому кодексу, законным платежным средством в Украине является только денежная единица гривня. С другой стороны, на законодательном уровне отсутствуют какие-либо запреты на обращение криптовалют и использование их в качестве средства обмена за товары или услуги", - утверждает Александр Выговский, адвокат юридической фирмы Ильяшев и Партнеры. С сентября его компания стала принимать оплату за свои услуги в биткоинах.



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Негативная позиция финансовых регуляторов не является достаточным правовым основанием для привлечения к ответственности за майнинг или проведение криптоопераций. Физлица, в том числе иностранцы, могут совершенно спокойно оперировать криптовалютами на территории Украины, отмечает управляющий партнер компании Juscutum Артем Афян. "В этом плане криптовалюта ничем не отличается по правовому статусу от предметов искусства. Ведь с точки зрения экономики предмет искусства является инвестиционным инструментом, но с точки зрения законодательства - это просто товар", - объяснят Афян. Не так давно Juscutum сопровождала первую официальную сделку по покупке недвижимости в Киеве за криптовалюту.



Под личную ответственность



Непризнание криптовалют финансовыми регуляторами означает, что в случае обесценивания виртуальных активов государство не сможет возместить инвесторам денежные потери, как это происходит с банковскими вкладами или другими финансовыми инструментами. Риски использования криптовалют в Украине, о которых говорят чиновники, могут быть связаны также с налоговым законодательством и отсутствием надлежащей судебной защиты интересов участников криптовалютных сделок.



Неурегулированный статус криптовалют в Украине пока не позволяет проводить операций с ними юридическим лицам. "Такие активы практически нереально внести на баланс. Для любого бухгалтера эта операция крайне рискованная, потому что, поставь он ее в неправильную строку баланса, сразу возникнет вопрос с налоговыми обязательствами", - говорит Афян. В будущем это чревато налоговыми доначислениями и проблемами в компании.



Отсутствие правового регулирования криптовалют создает сложности защиты прав на них в судах. "Существуют судебные решения, в которых суды отказывались признавать биткоин в качестве товара или в качестве имущественных прав на записи в открытой базе данных Blockchain и утверждали, что такой предмет вообще не может быть объектом судебной защиты и не может быть истребован в принудительном порядке", - рассказывает Александр Выговский.

Кристина Болотова

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