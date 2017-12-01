Чикагская биржа запустит торговлю биткоин-фьючерсами 18 декабря

Через две недели Чикагская биржа запустит торговлю фьючерсами на биткоин

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter