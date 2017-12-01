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Чикагская биржа запустит торговлю биткоин-фьючерсами 18 декабря

01.12.2017 15:37
Через две недели Чикагская биржа запустит торговлю фьючерсами на биткоин
Фото: EPA

CME Group, оператор Чикагской биржи, намерена запустить торговлю фьючерсными контрактами на биткоин 18 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы будут торговаться на платформе Globex. Эти контракты будут обеспечиваться наличными.

Ранее сообщалось, что Nasdaq планирует запустить торговлю фьючерсными контрактами на биткоин в следующем году.

В ночь с 29 на 30 ноября курс биткоина обвалился до $9,3 тыс., хотя 29 ноября превысил отметку в $11 тысяч.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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