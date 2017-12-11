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С нового года в Украине заработает криптовалютный кошелек

11.12.2017 18:05
С 1 января в Украине запустят PrivatCoins - криптовалютный кошелек с функциями банкинга
Фото: iStock/Global Images Ukraine

C 1 января 2018 года в Украине заработает первый криптовалютный кошелек с функциями банкинга PrivatCoins. Об этом разработчик приложения Алексей Грушко рассказал изданию MC Today.

"Это не просто криптовалютный кошелек, который позволяет покупать и продавать валюту. Через время в приложение добавятся функции онлайн-банкинга", - отметил Грушко.

Изначально будет доступно пополнение мобильных телефонов. Дальше в планах - все, что есть в классическом онлайн-банкинге: покупка билетов, оплата коммунальных платежей и т.д.

По словам разработчика, основная цель проекта - дать возможность рядовому пользователю покупать и продавать биткоины.

Покупать биткоины в системе можно на сумму не более 25 тыс. грн и не менее 100 грн за один платеж. В будущем это ограничение можно будет снять, когда примут новые юридические нормы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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