С нового года в Украине заработает криптовалютный кошелек

С 1 января в Украине запустят PrivatCoins - криптовалютный кошелек с функциями банкинга

C 1 января 2018 года в Украине заработает первый криптовалютный кошелек с функциями банкинга PrivatCoins. Об этом разработчик приложения Алексей Грушко рассказал изданию MC Today.



"Это не просто криптовалютный кошелек, который позволяет покупать и продавать валюту. Через время в приложение добавятся функции онлайн-банкинга", - отметил Грушко.



Изначально будет доступно пополнение мобильных телефонов. Дальше в планах - все, что есть в классическом онлайн-банкинге: покупка билетов, оплата коммунальных платежей и т.д.



По словам разработчика, основная цель проекта - дать возможность рядовому пользователю покупать и продавать биткоины.



Покупать биткоины в системе можно на сумму не более 25 тыс. грн и не менее 100 грн за один платеж. В будущем это ограничение можно будет снять, когда примут новые юридические нормы.



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