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В Deutsche Bank считают Bitcoin одной из угроз в 2018 году

12.12.2017 09:42
Экономист Deutsche Bank заявляет, что у криптовалюты большой потенциал для резкого изменения цены
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Крах Bitcoin является одним из ключевых рисков для мировой экономики в 2018 году. Так считает экономист Deutsche Bank Торстен Слок, сообщает Cointelegraph.

По его словам, у криптовалюты большой потенциал для резкого изменения цены. Он прогнозирует, что это может произойти еще до конца года.

Отмечается, что его основные опасения связаны с вопросами регулирования, прозрачности и раскрытия информации, а также с волатильностью, способной повлиять и на массовый рынок.

"Это связано главным образом с тем, что финансовые рынки до сих пор рассматривали волатильность цены Bitcoin как небольшую проблему. Мы немного беспокоимся, что этот риск может стать более системным, в частности, о том, не продолжатся ли нынешние тенденции в 2018 году", - отметил экономист Deutsche Bank.

Напомним, датский инвестбанк Saxo Bank прогнозирует, что в 2018 году стоимость биткоина достигнет $60 тыс., а рыночная капитализация превысит $1 трлн. После впечатляющего взлета биткоин ожидает стремительное падение в 2019 году до уровня базовой себестоимости в $1 тыс., считают  в Saxo Bank.

Источник: Finclub

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin
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