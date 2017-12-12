От биткоина откололась еще одна криптовалюта
12.12.2017 18:00
Сегодня от биткоина отделилась криптовалюта Super Bitcoin
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В биткоин-сети сегодня, 12 декабря, состоялся очередной хардфорк - Super Bitcoin (SBTC). Об этом говорится на странице проекта в Twitter.
Проект реализовали китайские разработчики.
Super Bitcoin предусматривает увеличение размера блока до 8 Мб, что уже есть в Bitcoin Cash, интеграцию Lightning Network, которая существует в лайткоине и смарт-контрактов.
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