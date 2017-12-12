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От биткоина откололась еще одна криптовалюта

12.12.2017 18:00
Сегодня от биткоина отделилась криптовалюта Super Bitcoin
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В биткоин-сети сегодня, 12 декабря, состоялся очередной хардфорк - Super Bitcoin (SBTC). Об этом говорится на странице проекта в Twitter.

Про­ект реализовали китайские разработчики.

Super Bitcoin преду­смат­ри­ва­ет уве­ли­че­ние раз­ме­ра блока до 8 Мб, что уже есть в Bitcoin Cash, ин­те­гра­цию Lightning Network, которая су­ще­ству­ет в лайт­ко­ине и смарт-кон­трак­тов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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