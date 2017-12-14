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Капитализация рынка криптовалют превысила $500 млрд

14.12.2017 10:45
Капитализации рынка биткоина вчера достигла $284,2 млрд при курсе $17 тысяч
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Капитализация рынка криптовалют превысила $500 млрд и на 18:30 вчерашнего дня, 13 декабря, составила $507,86 млрд. Это следует из данных Coinmarketcap.

Больше половины капитализации рынка приходится на биткоин - $284,2 млрд при курсе $17 тысяч.

Второе место занимает эфириум ($70 млрд), третье - Bitcoin Cash ($28,3 млрд). 

В пятерку лидеров по капитализации входит также Ripple ($18 млрд) и Litecoin ($17,4 млрд).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин
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