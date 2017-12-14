Капитализация рынка криптовалют превысила $500 млрд
14.12.2017 10:45
Капитализации рынка биткоина вчера достигла $284,2 млрд при курсе $17 тысяч
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Капитализация рынка криптовалют превысила $500 млрд и на 18:30 вчерашнего дня, 13 декабря, составила $507,86 млрд. Это следует из данных Coinmarketcap.
Больше половины капитализации рынка приходится на биткоин - $284,2 млрд при курсе $17 тысяч.
Второе место занимает эфириум ($70 млрд), третье - Bitcoin Cash ($28,3 млрд).
В пятерку лидеров по капитализации входит также Ripple ($18 млрд) и Litecoin ($17,4 млрд).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- Капитализация рынка криптовалют превысила $500 млрд 10:45
- От биткоина откололась еще одна криптовалюта 18:00
- В Deutsche Bank считают Bitcoin одной из угроз в 2018 году 09:42
- С нового года в Украине заработает криптовалютный кошелек 18:05
- Чикагская биржа опционов запустила торги биткоин-фьючерсами 10:38
- Рисковые банки будут больше отчислять в Фонд гарантирования 18:50
- Чистая продажа валюты НБУ на межбанке осенью составила $156 млн 18:10
- К закрытию межбанка доллар подорожал на 13 копеек 17:45
- ВЭБ опроверг сообщение о продаже Проминвестбанка Ярославскому 17:15
- Инфляция в конце года составит 12,2-13,6% - НБУ 15:40