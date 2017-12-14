Глава ФРС назвала биткоин крайне спекулятивным активом
14.12.2017 11:05
Джанет Йеллен считает, что биткоин сейчас играет очень небольшую роль в платежной системе
Джанет Йеллен (фото - EPA)
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен считает биткоин крайне спекулятивным активом. Такое мнение она высказала вчера, 13 декабря, сообщает Bloomberg.
Йеллен подчеркнула, что биткоин не является законным платежным средством и играет очень небольшую роль в платежной системе.
Кроме того, по мнению главы ФРС, биткоин не может использоваться и в качестве стабильного инструмента накопления.
Капитализация рынка криптовалют превысила $500 млрд. Больше половины приходится на биткоин - $284,2 млрд при курсе $17 тысяч.
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