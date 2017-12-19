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Создатель биткоина вошел в топ-50 самых богатых людей мира

19.12.2017 08:42
Состояние "Сатоси Накамото" на 18 декабря оценивалось в $19,4 млрд
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Создатель криптовалюты Bitcoin по состоянию на 18 декабря занял 44-е место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивалось в $19,4 млрд, сообщает MarketWatch.

Оценка основана на слухах, что Сатоси Накамото (под псевдонимом может скрываться группа лиц) владеет порядка 980 тыс. биткоинов, которые торгуются на уровне около $18,9 тыс.

Издание отмечает, что размер состояния Накамото позволил бы ему оказаться на 44-м месте в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin
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