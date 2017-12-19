Что происходит с Форклог

Артем Афян объясняет, почему правоохранители заинтересовались криптовалютой

У нас в компании есть традиция. Каждый Новый год... нет мы не ходим в баню. В преддверии праздника мы занимаемся защитой украинского бизнеса от облав, которые совершают отечественные силовики. Всячески стремясь оберегать покой украинских граждан от непомерной роскоши, в декабре и перед некоторыми другими государственными праздниками они наведываются обычно в ювелирные магазины и на склады электроники. Чаще всего именно туда, где лежат последние модели смартфонов.



Но мир не стоит на месте. Диджитализация добралась до "масок-шоу". Теперь пытаются отбирать криптовалюту. И это даже радует: все-таки, мы находимся в авангарде технологической революции. Неровен час, силовики будут отбирать при обыске хорошо прокачанный танчик или персонажа из онлайн игры.



В ответ на шумиху вокруг обыска (шутка ли, обыскивать основателя одного из крупнейших информационных ресурсов по криптовалюте) СБУ отстреливается мутным и безличностым пресс-релизом, в котором мешает в кучу все свои любимые "ингредиенты": немного ОРДЛО, немного угрозы территориальной целостности, щепотку связей с российской верхушкой. Однако, служба немного просчиталась: слишком известен человек, который стал жертвой облавы. Здесь, как в известном выражении: "Фраза "Ван Гог - это мазня" ничего не говорит о Ван Гоге, но достаточно говорит о человеке, сказавшем ее". Так и пресс-релиз, ничего не говорит об Анатолии Каплане, но достаточно характеризует методы работы СБУ.



Дело, по которому пришли с обыском, никак не связано с финансированием терроризма или территориальной целостностью. Вообще никак. Это уже весьма старое дело о хищении средств с карточек. Тут либо СБУ занимается самоуправством, расследуя в рамках одного дела совсем не связанный состав, либо попросту обманывает в пресс-релизах. Ни один из вариантов не красит службу. К слову, в протоколе обыска ничего не отображено, что бы указывало на финансирование терроризма. Бутылка рома, которая могла бы охарактеризовать Анатолия, как человека, которого манит романтика средневекового пиратства, бесследно исчезла и в протоколах не значится.



Вторым симптомом данного обыска является то, что информация, которая интересовала следствие, могла легко быть получена путем вызова на допрос или даже вместе с постановлением о временном доступе. Весь цирк с выездной группой оплачен из карманов налогоплательщиков абсолютно зря. А ведь все его участники не только не боролись с реальной преступностью в это время, но еще и на повышенную раннюю пенсию претендовать будут. Справедливости ради стоит отметить, что беспредельного применения силы со стороны правоохранителей не было, следователь помог вызвать адвоката и допустил его.



Для того, чтобы получить определение суда о проведении обыска, ему пришлось придумать версию, по которой с помощью информационного ресурса Forklog был произведен обмен криптовалюты. Причем не сам Анатолий, а с помощью криптовалюты. Это как если бы сказать, что с помощью редакции газеты происходит торговля семечками в переходе. Досадно, что следственная судья мало того, что купилась на это, так еще и использовала уже неактуальную формулу, что биткоин - это денежный суррогат. В общем, стандартный набор мракобесия.



Теперь о криптовалюте. Сразу скажу, что получение паролей было произведено без специальных технических средств. Там, где можно немного напугать или найти бумажные версии паролей, украинская правоохранительная система справляется неплохо. К процессам вывода эфириума у нас теперь масса вопросов, основной из которых, что это было? Нам предстоит первый в Украине кейс по возврату незаконно изъятой (или похищенной) криптовалюты.



Можно ли это дело воспринимать как сигнал всему криптосообществу? Безусловно. Только следует трактовать его правильно. Всех владельцев криптовалют просто поставили в один ряд с украинскими бизнесменами. Ведь признание статуса не всегда происходит путем грамот и торжественных заседаний Кабмина. Теперь так называемым криптанам предстоит ощутить на себе клеймо украинского бизнесмена и учиться себя соответствующе защищать.



В качестве вывода могу сказать: это не биткоин - суррогат денег, а СБУ - суррогат правоохранительных органов.



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