Курс Bitcoin начал резко снижаться после очередного рекорда
Курс криптовалюты Bitcoin в среду падает после достижения очередного рекорда в $20089 в понедельник, 17 декабря.
Как свидетельствуют данные портала CoinMarketCup, по состоянию на 8:30 по Киеву курс самой популярной криптовалюты в мире падал на 14,8% - до $16 353.
Ранее соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил в интервью Business Insider, что у Bitcoin нет перспектив в качестве торговой валюты. По его словам, основные проблемы биткоина - высокие комиссии и падающая скорость переводов.
Ольденбург также сказал, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" - памяти, которая хранит записи транзакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными. Он заявил, что продал все свои Bitcoin, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.
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