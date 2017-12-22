Bitcoin подешевел на 25% за пять дней

По состоянию на 8:40 по Киеву биткоин дешевел на 13,86%, до $14,1 тыс.

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin подешевела более чем на 25% за пять дней после достижения рекордного значения в $20 тыс. в воскресенье, 17 декабря.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8:40 по Киеву биткоин дешевел на 13,86%, до $14,1 тыс. В минувшее воскресенье криптовалюта достигла рекордного значения, превысив $20 тысяч.

Криптовалюта Bitcoin Cash дорожала на 24,04%, до $1,9 тыс., в то время как на торгах в четверг она торговалась на уровне $3,2 тыс., после чего обвалилась. Рост курса эксперты связывали с новостями о том, что платформа Coinbase запустила торги Bitcoin Cash, которая теперь торгуется на бирже GDAX.

По мнению аналитика Сары Силверстейн, которое приводит издание Business Insider, снижение стоимости биткоина после достижения пика в $20 тыс. на выходных может быть связано с тем, что альтернативная криптовалюта - Bitcoin Cash, "была несколько узаконена", когда была добавлена в Coinbase.

На днях соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил в интервью Business Insider, что у Bitcoin нет перспектив в качестве торговой валюты. По его словам, основные проблемы биткоина - высокие комиссии и падающая скорость переводов.

Ольденбург также сказал, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" - памяти, которая хранит записи транзакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными. Он заявил, что продал все свои Bitcoin, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

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