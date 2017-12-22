Курс Bitcoin обвалился - риски и возможности

Финансисты предлагают изучить вопрос заработка на тотальном падении биткойна

На правах рекламы

Ажиотаж вокруг Bitcoin с каждым днем разрастается с геометрической прогрессией. И это неудивительно, ведь рост этой цифровой валюты просто поражает. И каждый, кто в свое время поверил в Биткойн и вложился в него, сейчас находится в некой эйфории. Однако есть определенные риски, и сегодняшние счастливые обладатели колоссальных состояний могут в одночасье лишиться всего, причем это может произойти в любой момент.

Основные риски.

Многие эксперты утверждают, что Bitcoin это очередной пузырь, который рано или поздно лопнет. Такие выводы делаются на основании того, что количество монет ограничено и когда будет добыт последний Биткойн, вся система рухнет. По прогнозам это произойдет в 2034 году. Кроме того настораживает тот факт, что любой финансовый актив должен быть чем то подкреплен, как к примеру рынок ценных бумаг соответствует прибыли компаний, присутствующих на рынке, юань ВВП всего Китая, рубль или доллар США подкреплен золотом. Биткойн же не подкреплен ничем, так он, по сути, является не более чем продукт технологии блокчейна, а, следовательно, не имеет стоимости.



Все чаще со всего мира выходят не очень положительные новости, касаемо криптовалют. Так, 19 декабря, Сингапурский финансовый регулятор выступил с предупреждением, в котором не рекомендует гражданам инвестировать в криптоактивы. Министр финансов Японии Таро Асо, заявил, что Биткойн не является "надежной" валютой, так как он не имеет регулятора."Этот вопрос непростой, так как нет фиксированного определения о том, является ли биткойн валютой или нет. Пока еще не доказано, что он является достаточно надежным, чтобы стать валютой". Эмиль Ольденбург, являющимся соучредителем крупнейшего интернет портала Bitcoin.com (крупнейший в мире сайт по торговле биткоинами) считает, что у биткойна нет будущего, и потому он продал все принадлежащие ему биткойны.. По его мнению вложения в криптоактивы это самый экстремальный вид инвестирования. И подобных новостей достаточно много, для того, что бы, по крайней мере, задуматься о рисках.



Помимо заявлений экспертов и аналитиков существуют хакерские атаки, которые в буквальном смысле разоряют целые компании. Взять, к примеру, известную южнокорейскую биржу криптовалют Youbit, которая после двух хакерских атак лишилась 17% всех своих активов, вследствие чего 19 декабря ей пришлось заявить о банкротстве и прекратить работу.



Подобные новости крайне негативно влияют на биткойн, что приводит к его стремительному падению.



Как и у любой монеты биткойн имеет две стороны. И если одна сторона это огромные риски, то вторая это возможности для заработка.



Возможности или, каким образом можно заработать с помощью Bitcoin?

⦁ Инвестирование. На сегодняшний момент в случае если у вас есть свободные пару миллионов, то можно приобрести биткойны, надеясь на то, что рост продолжится. Но в свете негативных новостей это очень рискованный способ заработать, который больше похож на посещение казино. К тому же, будем откровенны, что позволить себе крупные инвестиции может далеко не каждый человек, поэтому этот способ мы пропустим.

⦁ Майнинг. Этот способ тоже подразумевает вложения, так как требует затрат на покупку необходимого оборудования и поглощает очень много электроэнергии. К тому же сам процесс майнинга становится все сложней и если выражаться простым языком "овчинка выделки не стоит"

⦁ Трейдинг. На данный момент любому, кто хочет заработать на криптовалютах, трейдинг-самый оптимальный вариант, который не требует больших вложений. Начать можно буквально с 50 долларов и буквально за один день можно увеличить в разы эту сумму. Причем совершенно не важно, растет курс или обваливается заработать можно в любом случае.

Для того, что зарабатывать, играя на курсе BTC, необходимо выбрать и пройти регистрацию у брокера, который имеет в арсенале своих торговых инструментов Bitcoin и приступить к работе.



Для работы отлично подойдет брокер FIBO Group, это даже не брокер, а целая холдинговая компания, штаб-квартира которой находится в Австрии. Компания специально для трейдеров, желающих зарабатывать на криптовалютах внедрила финансовый инструмент CFD Crypto Currency, который обладает рядом преимуществ. В первую очередь данный инструмент позволяет комфортно зарабатывать как на росте так и на падении курса. К тому же CFD избавляет трейдера от необходимости создавать кошелек для хранения BTC. Торговля ведется через самую популярную торговую платформу Metatrader4. Пополнить свой торговый счет можно любым удобным для вас способом. Приятным моментом является тот факт, что заработанную прибыль можно снять в самые кротчайшие сроки, причем выбор платежных систем разнообразен, в том числе банковская карта.

Итак, подведем итог. Безусловно, криптовалюты и в частности Bitcoin таят в себе много рисков с одной стороны. Но в тоже время еще не поздно каждому желающему заработать без рисков и огромных капиталовложений с помощью трейдинга. Более подробную информацию вы можете узнать, перейдя по этой ссылке

Источник: http://fastnews.info/