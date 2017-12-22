Just business. Черная пятница, или Как биткоин потерял 25%

Самая популярная криптовалюта в мире торгуется сейчас менее чем по $13 тысяч. Почему так могло получиться - в материале LIGA.net

Курс криптовалюты биткоин, самой популярной в мире, к настоящему моменту опустился до $12,8 тыс. За пять дней биткоин подешевел более чем на 25% после достижения рекордного значения в $20 тыс. 17 декабря.



С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ И КАК РАЗВИВАЛОСЬ. На днях соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. По его словам, основные проблемы этой криптовалюты - высокие комиссии и падающая скорость переводов.



Ольденбург также сказал, что пропускная способность сети ограничена размером блока - памяти, которая хранит записи транзакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными. Он сказал, что продал все свои биткоины и сделал выбор в пользу Bitcoin Cash.



Однако вряд ли происходящее на рынках связано с этим заявлением - Bitcoin Cash тоже обвалился, причем еще больше, чем "прародитель" в процентном выражении. Если у биткоина снижение составляет около 25%, то у Bitcoin Cash - почти 28%.



За последние пять дней Bitcoin Cash дорожал на 24,04%, до $1,9 тыс., в то время как на торгах в четверг он торговался на уровне $3,2 тыс., после чего обвалилсяась. Рост курса эксперты связывали с новостями о том, что платформа Coinbase запустила торги Bitcoin Cash, которая теперь торгуется на бирже GDAX.



ВЕРСИИ. На этой неделе также прозвучало заявление UBS о том, что биткоин является самым большим спекулятивным пузырем в истории. Но связывать с ним падение курса тоже не очень получается, поскольку пузырем биткоин называют очень давно, притом самые авторитетные респонденты.



Аналатики Forex.com считают, что обрушение курса было неизбежным после стремительного роста. Основатель сайта Cryptocompare Чарльз Хейтер говорит, что многие инвесторы ожидали этой крупнейшей коррекции.



Здесь стоит отметить, что рынок контролируется по больше части непрофессиональными инвесторами, которые покупают и продают активы по настроению, и почти совсем не контролируется регуляторами. Обычные биржи, когда видят признаки пузыря, закрывают торги. На этой неделе оператор одной из крупнейших криптобирж, Coinbase, объявил, что будет расследовать обвинения в инсайдерской торговле после резкого повышения цены на биткоин.



ЧТО ДАЛЬШЕ. У биткоина уже случались подобные обрушения курса: в ноябре 2017 года он обвалился подешевел на 30% за четыре дня с $7,8 до $5,6 тыс., а в сентябре - на 40% с $5 до $3 тыс. Что будет дальше, предсказать не может никто. Потому что никто не может определить, с чем связан это падение. Если доверие или интерес к биткоину у инвесторов снизится, без сомнения, курс обрушится еще дальше.



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