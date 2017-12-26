Курс биткоина может упасть до нуля - Morgan Stanley
Курс самой популярной криптовалюты биткоин может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства, считают эксперты инвестбанка Morgan Stanley.
Как сообщает Business Insider, в аналитической записке аналитиков банка отмечается, что из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин сейчас принимают только три игрока.
При этом ежедневный объем торгов биткоина составляет около $3 млрд, в то время как средний объем на глобальном валютном рынке равен примерно $5,4 трлн.
Суточный объем транзакций биткоина - $300 млн, а на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на $17 млрд.
По мнению аналитиков, все эти факторы грозят обесцениванию биткоина.
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Сейчас биткоин сохраняет свои позиции около $15 тыс. после значительного падения на прошлой неделе. По данным портала CoinMarketCap, на 8:43 биткоин дорожал на 11,76%, до $15,63 тыс.
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