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Жертвами корейской криптопирамиды стали 18 тысяч инвесторов

26.12.2017 10:45
Правоохранительные органы Южной Кореи обвинили в мошенничестве сотрудников криптокомпании Mining Max
Фото: EPA

Прокуратура южнокорейского города Инчхон выдвинула обвинения против 21 работника майнингового агентства Mining Max в мошенничестве, жертвами которого стали 18 тыс. инвесторов из 54 стран мира. Об этом пишет издание Finance Magnates, ссылаясь на корейские СМИ.

Следствие установило, что в период с сентября 2016 по октябрь 2017 года подозреваемые присвоили 270 млрд вон (около $250 млн). Три участника организации обвиняются в растрате средств, но задержаны они не были. Еще семеро, включая главу Mining Max, скрылись от следствия. Данные о них переданы в Интерпол.

На сайте Mining Max указано, что компания специализируется на облачных премиум-системах для майнинга, которые собирают и поддерживают в дата-центрах Кореи. В основном компания добывает эфириум.

Своим клиентам Mining Max обещал, что размер прибыли будет прямо пропорционален объему вложенных средств. В реальности практически все деньги инвесторов ушли на покупку предметов роскоши для управленческого состава и агентов, сообщают корейские правоохранительные органы. На сам майнинг эфириума было потрачено всего лишь 75 млн вон.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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