 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.74  28.05   EUR:  32.72  33.33
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Opera представила версию браузера с защитой от майнеров

26.12.2017 17:08
В бета-версию десктопного браузера Opera 50 встроена защита от программ-майнеров
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Компания Opera представила бета-версию десктопного браузера Opera 50, в которой появилась встроенная защита от майнеров. Об этом сообщает блог разработчиков Opera.

Эта функция под названием NoCoin предлагает защиту от программ, которые используют процессор посетителя сайта, не получив согласия владельца. Разработчики указывают, что иногда майнинг может продолжаться после того, как визит на сайт завершен.

"После включения NoCoin страницы, в которые встроены скрипты майнера, будут заблокированы таким же образом, как наши механизмы блокируют рекламу", - объясняют специалисты Opera.

Чтобы включить NoCoin, нужно открыть настройки браузера. Новый функционал находится среди опций блокировщика рекламы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров