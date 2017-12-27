Сделки с криптовалютами в США будут облагаться налогами

Президент Трамп подписал законопроект, который вводит налогообложение операций с криптовалютами

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который лишает трейдеров возможности избегать уплаты налогов при совершении сделок по обмену криптовалют. Об этом пишет сайт bitcoinist.com.



В марте 2014 года Налоговое управление США определило Bitcoin и другие криптовалюты как имущество, что позволило обменивать "активы похожего типа" без уплаты налогов. Однако с 1 января 2018 года к статье 1031 будет относиться только недвижимость.

Определение "собственности" сузится до "материальной собственности", а криптовалюты под него не подпадают.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.