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Сделки с криптовалютами в США будут облагаться налогами

27.12.2017 10:55
Президент Трамп подписал законопроект, который вводит налогообложение операций с криптовалютами
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который лишает трейдеров возможности избегать уплаты налогов при совершении сделок по обмену криптовалют. Об этом пишет сайт bitcoinist.com.

В марте 2014 года Налоговое управление США определило Bitcoin и другие криптовалюты как имущество, что позволило обменивать "активы похожего типа" без уплаты налогов. Однако с 1 января 2018 года к статье 1031 будет относиться только недвижимость.

Определение "собственности" сузится до "материальной собственности", а криптовалюты под него не подпадают.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: США, биткоин, Bitcoin, криптовалюта, Трамп
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