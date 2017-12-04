PayPal начала блокировать пользователей криптовалют

Компания отрицательно относится к биткоину и другим криптовалютам

Компания PayPal блокирует учетные записи пользователей, которые связаны с криптовалютой, сообщает The Merkle.

Известно, что компания отрицательно относится к биткоину и другим криптовалютам.

Один из рисков использования PayPal для продажи валют заключается в том, что покупатели всегда могут запросить возврат платежа.

Теперь некоторые пользователи сообщают, что их учетные записи PayPal внезапно "заморожены", а их деньги заблокированы на 180 дней.

Правилами PayPal предусмотрено, что компания может закрывать учетные записи пользователей или замораживать средства, когда они сочтут это необходимым. Такое решение обжаловать нельзя.

Более того, люди, которые активно продают любую форму криптовалюты через PayPal, теперь считаются "валютными дилерами или биржами".

Эти поставщики услуг должны получать специальное разрешение, прежде чем использовать PayPal для платежей. Так как ни один из пользователей не пытался получить такое разрешение, их учетные записи автоматически заблокированы.

Пользователям, не соблюдающим официальные правила, закрывают счета без возможности подать апелляцию.

Источник: ЭП

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