Венесуэла создаст криптовалюту Petro
04.12.2017 09:18
Венесуэла стремится перейти к "новым формам международного финансирования"
Николас Мадуро (фото - ЕРА)
Венесуэла создаст свою криптовалюту, чтобы "продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду". Об этом глава государства Николас Мадуро, передает DW.
По словам Мадуро, данный шаг позволит перейти к "новым формам международного финансирования" для поддержания экономического и социального развития страны.
Он уточнил, что "электронная наличность" получит наименование Petro. Ее ликвидность будет гарантирована за счет золото-валютных ресурсов, запасов нефти, газа и алмазов.
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