Венесуэла создаст криптовалюту Petro

Венесуэла стремится перейти к "новым формам международного финансирования"

Венесуэла создаст свою криптовалюту, чтобы "продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду". Об этом глава государства Николас Мадуро, передает DW.

По словам Мадуро, данный шаг позволит перейти к "новым формам международного финансирования" для поддержания экономического и социального развития страны.

Он уточнил, что "электронная наличность" получит наименование Petro. Ее ликвидность будет гарантирована за счет золото-валютных ресурсов, запасов нефти, газа и алмазов.

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