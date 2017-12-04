 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.88  27.14   EUR:  31.77  32.30
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Венесуэла создаст криптовалюту Petro

04.12.2017 09:18
Венесуэла стремится перейти к "новым формам международного финансирования"
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Венесуэла создаст свою криптовалюту, чтобы "продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду". Об этом глава государства Николас Мадуро, передает DW.

По словам Мадуро, данный шаг позволит перейти к "новым формам международного финансирования" для поддержания экономического и социального развития страны.

Он уточнил, что "электронная наличность" получит наименование Petro. Ее ликвидность будет гарантирована за счет золото-валютных ресурсов, запасов нефти, газа и алмазов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, Венесуєла
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров