В США официально признали биткоин

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США разрешила торговлю фьючерсами на биткоин

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила начать торговлю фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает Bloomberg.



Первой разрешение получила группа Чикагской биржи.



На прошлой неделе сообщалось, что биржа может запустить торговлю уже 18 декабря.



Купить бинарные опционы на криптовалюту можно будет через брокера Cantor Exchange, который входит в крупную финансовую компанию Cantor Fitzgerald. Эта компания также получила соответствующие разрешения от регулятора.



На первых порах комиссия будет пристально следить за торгами.



"Запуск фьючерсов действительно оздоровит рынок. Это позволит сделать ценообразование более здоровым, а также создать и усовершенствовать законодательную базу", - считает президент компании-оператора Чикагской биржи опционов Крис Конкэннон.



Братья Уинклвоссы, известные тем, что подали на Марка Цукерберга в суд за кражу идеи создания социальной сети Facebook, стали первыми биткоин-миллиардерами в мире.



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