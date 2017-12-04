Турецким мусульманам порекомендовали избегать криптовалют

Управление по делам религии Турции заявило, что использование криптовалют противоречит принципам ислама

Диянет, управление по делам религии Турции, исламский орган власти страны, выпустило обращение, в котором говорится, что мусульманам запрещено пользоваться инструментами, спекулятивными по своей природе, а потому биткоин - противоречит идеям ислама. То же относится к любым криптовалютам. Об этом сообщает ITC.

"Покупка и продажа криптовалют на данный момент не соотносятся с нормами ислама, так как их курс зависит от спекуляций. Биткоин может быть легко использован в незаконных целях, таких как отмывание денег, и не поддается контролю со стороны правительства", - заявили в Диянете.

Таким образом, управление по делам религии предостерегает жителей страны от покупок криптовалют. Как сообщается, использование биткоина для преступной деятельности особенно опасно для Турции из-за близости к Сирии.

В Турции пока отсутствует регулирование биткоина как денег или ограничения на его торги.

Ранее сообщалось, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США разрешила торговлю фьючерсами на биткоин.

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