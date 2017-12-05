Япония вслед за США запускает торговлю биткоин-фьючерсами

Японская биржа Tokyo Financial Exchange запустит торговлю фьючерсными контрактами на биткоин

Японская биржа Tokyo Financial Exchange запустит торговлю фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает Insider.Pro.



Глава биржи Седзо Ота отметил, что для этого по­тре­бу­ет­ся из­ме­нить япон­ское за­ко­но­да­тель­ство. "Как толь­ко крип­то­ва­лю­ты будут ква­ли­фи­ци­ро­ва­ны в ка­че­стве фи­нан­со­вых про­дук­тов со­глас­но за­ко­ну о фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тах и бир­жах, мы раз­ме­стим фью­черсы в крат­чай­шие сроки", - сказал он.



Вчера, 4 декабря, стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила начать торговлю фьючерсами на биткоин.



Первой разрешение получила группа Чикагской биржи.



На прошлой неделе сообщалось, что биржа может запустить торговлю уже 18 декабря.

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