Япония вслед за США запускает торговлю биткоин-фьючерсами
Японская биржа Tokyo Financial Exchange запустит торговлю фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает Insider.Pro.
Глава биржи Седзо Ота отметил, что для этого потребуется изменить японское законодательство. "Как только криптовалюты будут квалифицированы в качестве финансовых продуктов согласно закону о финансовых инструментах и биржах, мы разместим фьючерсы в кратчайшие сроки", - сказал он.
Вчера, 4 декабря, стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила начать торговлю фьючерсами на биткоин.
Первой разрешение получила группа Чикагской биржи.
На прошлой неделе сообщалось, что биржа может запустить торговлю уже 18 декабря.
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