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Western Union будет блокировать транзакции с криптовалютами

06.12.2017 10:19
Western Union собирается блокировать операции, связанные с криптовалютами
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Международный сервис денежных переводов Western Union начал блокировать операции, связанные с криптовалютами. Об этом сообщает Cointelegraph.

По имеющимся данным, компания уже проинформировала криптовалютную биржу Kraken о том, что она не обрабатывает транзакции, связанные с цифровыми валютами, потому что это идет вразрез с ее внутренними правилами.

Такое решение Western Union может негативно повлиять на работу криптовалютных бирж, а также на прибыльность самой компании, отмечает издание.

Курс биткоина на торгах вчера, 5 декабря, превысил отметку в $12 тыс. Утром 6 декабря биткоин торговался уже по $12 735.

Также сообщалось, что в Японии и США в скором времени начнутся торги фьючерсами на биткоин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
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