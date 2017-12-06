Western Union будет блокировать транзакции с криптовалютами

Western Union собирается блокировать операции, связанные с криптовалютами

Международный сервис денежных переводов Western Union начал блокировать операции, связанные с криптовалютами. Об этом сообщает Cointelegraph.



По имеющимся данным, компания уже проинформировала криптовалютную биржу Kraken о том, что она не обрабатывает транзакции, связанные с цифровыми валютами, потому что это идет вразрез с ее внутренними правилами.



Такое решение Western Union может негативно повлиять на работу криптовалютных бирж, а также на прибыльность самой компании, отмечает издание.



Курс биткоина на торгах вчера, 5 декабря, превысил отметку в $12 тыс. Утром 6 декабря биткоин торговался уже по $12 735.



Также сообщалось, что в Японии и США в скором времени начнутся торги фьючерсами на биткоин.



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