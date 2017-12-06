Курс биткоина превысил отметку $13 тысяч
06.12.2017 14:59
Сейчас биткоин торгуется по $13 052
Фото: iStock?Global Images Ukraine
Курс биткоина превысил отметку $13 тысяч. По данным Coinmarketcap, сейчас криптовалюта торгуется по $13,052 тыс.
За сутки курс вырос на 9,8%. Общая капитализация биткоина сейчас составляет $218,28 млрд.
В Японии и США в скором времени начнутся торги фьючерсами на биткоин.
В то же время, Western Union начал блокировать операции, связанные с криптовалютами. До этого сообщалось, что и PayPal блокирует учетные записи пользователей, которые связаны с биткоином.
Курс биткоина на торгах вчера, 5 декабря, превысил отметку в $12 тыс. Утром 6 декабря биткоин торговался уже по $12 735.
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