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Курс биткоина приблизился к $15 тысячам

07.12.2017 10:45
Курс биткоина на торгах утром сегодня составил $14 773
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Курс биткоина на торгах утром сегодня, 7 декабря, составил $14,77 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

В Японии и США в скором времени начнутся торги фьючерсами на биткоин.

В то же время, Western Union начал блокировать операции, связанные с криптовалютами. До этого сообщалось, что и PayPal блокирует учетные записи пользователей, которые связаны с биткоином.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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