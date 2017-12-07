Курс биткоина приблизился к $15 тысячам

Курс биткоина на торгах утром сегодня составил $14 773

Курс биткоина на торгах утром сегодня, 7 декабря, составил $14,77 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.



В Японии и США в скором времени начнутся торги фьючерсами на биткоин.



В то же время, Western Union начал блокировать операции, связанные с криптовалютами. До этого сообщалось, что и PayPal блокирует учетные записи пользователей, которые связаны с биткоином.



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